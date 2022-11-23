Мэр Бишкека вручил красные книги горожанам, которые не могли узаконить дома

Градоначальник отметил, что десятки лет горожане не могли узаконить свои дома и участки.
Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров вручил 26 горожанам Государственные акты о праве частной собственности на земельный участок. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
Градоначальник отметил, что десятки лет горожане не могли узаконить свои дома и участки.
«Благодаря решению президента Садыра Жапарова теперь люди получают долгожданные документы. Поздравляю вас — первых получателей красных книг. Вы прошли долгий и трудный путь. Ваш опыт поможет и другим горожанам получить документы», — отметил мэр столицы.
В мэрии добавили, что в районных акимиатах работают специально созданные комиссии, которые занимаются подготовкой документов.
Напомним, в конце мая кабинет министров утвердил положение о порядке проведения земельной амнистии. Документ определяет основные правила и процедуры организации работы госорганов и органов местного самоуправления по переводу (трансформации) в категорию земель «населенных пунктов», порядок создания комиссии, ее функции, процедуру формирования списков пользователей, проведения общественного оповещения, принятия исполнительными органами местного самоуправления решений о закреплении прав собственности на объекты земельной амнистии в соответствии с Земельным кодексом и Законом «О регулировании земельно-правовых отношений».
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