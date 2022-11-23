Депутат считает, что криптовалюта заменит доллар в будущем

Сегодня депутаты парламента рассматривают законопроект «О виртуальных активах».

В документе указывается, что, согласно утвержденной в прошлом году среднесрочной тарифной политике, в Кыргызстане для энергоемких производств установлен тариф на электроэнергию в 2,52 сома за киловатт-час и применяются повышающие коэффициенты для разных видов деятельности.

Парламентарий Арсланбек Малиев отметил, что криптовалюта — это продукт электроэнергии.

«Сегодня ее продают. Например, в Китае, Венесуэле и даже Казахстане поддерживают криптовалюту и сами ее выпускают. У нее есть будущее. Россия отказалась от доллара, Индия и КНР тоже приходят к этому. Поэтому, возможно, для единой денежной валюты у криптовалюты есть будущее. Студенты вузов должны знать, что такое криптовалюта», — сказал он.

Замминистра энергетики Мирлан Жакыпов ответил, что выпуск криптовалюты и майнинга был прописан в законопроекте.

«Да, действительно, другие страны обучают выпуску криптовалюты студентов. Но у нас, пока мы не выйдем из энергокризиса, этот вопрос останется открытым. Мы должны в этом году успешно выйти из осенне-зимнего периода, наполнить Токтогульскую ГЭС, а потому уже рассматривать этот вопрос», — добавил он.



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