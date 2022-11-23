Британские специалисты помогут модернизировать отель «Ак-Кеме» в Бишкеке

Британские специалисты помогут отремонтировать и модернизировать отель «Ак-Кеме» в Бишкеке.
Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил управляющий директор по международным связям и инвестициям Фонда поддержки развития туризма Кайрат Итибаев.
По его данным, на лондонской туристической выставке World Travel Market был подписан меморандум с одним из сетей отелей, в котором предусмотрено привлечение их специалистов для возобновления работы бишкекского отеля.
Напомним, гостиница «Ак-Кеме» была построена на средства турецкого кредита после обретения Кыргызстаном независимости. С 2000-х годов вокруг отеля начались споры касательно прав собственности. Судебные разбирательства завершились 3 февраля 2017 года, когда объект был передан на баланс Фонда по управлению государственным имуществом КР. Отель продолжал работать и приносил доход.
В 2020 году в разгар пандемии коронавируса его использовали в качестве карантинной зоны для прибывающих из-за рубежа. Там же отдыхали врачи, которые выходили из красных зон. Когда больных стало меньше, обсервацию закрыли.
Кабар
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