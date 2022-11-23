Новые школы в Бишкеке обеспечили 20 тыс. ученических мест

Новые школы в Бишкеке обеспечили 20 тыс. ученических мест.

Об этом на пресс-конференции сообщил мэр Бишкека Эмильбек Абдыкадыров.

По его словам, проектная мощность 15 школ составляла 6 тыс. 800 ученических мест.

«Однако в связи с тем, что классы в школах большие и просторные, удалось охватить больше детей», - сказал он.

Напомним, в Бишкеке по поручению президента Кыргызстана Садыра Жапарова за короткий срок было построено и реконструировано 15 школ и один детский сад.

Учебные заведения построили за счёт средств республиканского (2,5 млрд сомов) и местного бюджета (709 млн сомов). На сегодняшний день состоялось официальное открытие 13 школ и детсада, оставшиеся 2 школы планируется открыть в скором времени.

Данные по объектам:

- Средняя общеобразовательная школа №98 расположена в жилом массиве «Алтын Ордо», на строительство трехэтажного здания школы общей площадью 3 тыс. 521 кв. метров потребовалось 6 месяцев и 10 дней. Школа рассчитана на 480 ученических мест. Строительство объекта началось 22 февраля 2022 года, сдан в эксплантацию 1 сентября 2022 года.

- Неполная средняя общеобразовательная школа №43 расположена в жилом массиве «Ак-бата», на строительство дополнительного корпуса школы общей площадью 671,71 кв. метров потребовалось 5 месяцев и 25 дней. Строительство объекта началось 11 марта 2022 года, сдан в эксплантацию 5 сентября 2022 года.

- Средняя общеобразовательная школа №35 расположена в Свердловском районе, на строительство спортивного зала общей площадью 933 кв. метра потребовалось 5 месяцев и 5 дней. Строительство объекта началось 30 апреля 2022 года, сдан в эксплантацию 5 сентября 2022 года.

- Средняя общеобразовательная школа №10 расположена в Свердловском районе, на проведение капитального ремонта и реконструкцию здания школы общей площадью 2 тыс. 369 кв. метров потребовалось 4 месяца и 5 дней. Школа рассчитана на 380 ученических мест. Строительство объекта началось 1 апреля 2022 года, сдан в эксплантацию 15 августа 2022 года.

- Детский сад «Балатай» расположен в Ленинском районе, на строительство детсада общей площадью 1 тыс. 484 кв. метров потребовалось 3 месяца и 20 дней. Детсад рассчитан на 140 детей. Строительство объекта началось 19 мая 2022 года, сдан в эксплантацию 8 сентября 2022 года.

- Средняя общеобразовательная школа №99 расположена в жилом массиве «Мурас Орло», на строительство двухэтажного здания школы общей площадью 8 тыс. 666,94 кв. метров потребовалось 6 месяцев и 10 дней. Школа рассчитана на 1 тыс. 600 ученических мест. Строительство объекта началось 5 марта 2022 года, сдан в эксплантацию 15 сентября 2022 года.

- Средняя общеобразовательная школа №40 расположена в Ленинском районе, на строительство здания школы общей площадью 4 тыс. 137 кв. метров потребовалось 4 месяца и 12 дней. Школа рассчитана на 500 ученических мест. Строительство объекта началось 30 апреля 2022 года, сдан в эксплантацию 12 сентября 2022 года.

- Авторский учебно-воспитательный комплекс школа-гимназия №6 расположен в Первомайском районе, на строительство дополнительного корпуса школы общей площадью 2 тыс. 40 кв. метров потребовалось 4 месяца и 12 дней. Новый корпус школы рассчитан на 130 ученических мест. Строительство объекта началось 30 апреля 2022 года, сдан в эксплантацию 12 сентября 2022 года.

- Средняя общеобразовательная школа-лицей №76 расположена в Свердловском районе, на проведение капитального ремонта и реконструкцию здания школы общей площадью 2 тыс. 341 кв. метров потребовалось 5 месяцев и 28 дней. Школа рассчитана на 360 ученических мест. Строительство объекта началось 31 марта 2022 года, сдан в эксплантацию 28 сентября 2022 года.

- Средняя общеобразовательная школа-лицей №75 расположена в Первомайском районе, на проведение капитального ремонта и реконструкцию аварийного здания школы общей площадью 5 тыс. 607 кв. метров потребовалось 4 месяца и 12 дней. Новый корпус школы рассчитан на 550 ученических мест. Строительство объекта началось 30 апреля 2022 года, сдан в эксплантацию 12 сентября 2022 года.

- Учебно-воспитательный комплекс школы-гимназии №20 имени Гейдара Алиева расположен в Октябрьском районе, на строительство дополнительного корпуса школы общей площадью 5 тыс. 35 кв. метров потребовалось 4 месяца и 20 дней. Новый корпус школы рассчитан на 500 ученических мест. Строительство объекта началось 30 апреля 2022 года, сдан в эксплантацию 20 сентября 2022 года.

- Школа-гимназия №78 расположена в жилом массиве «Колмо», на строительство двухэтажного здания школы общей площадью 2 тыс. 309 кв. метров потребовалось 5 месяцев и 2 дня. Школа рассчитана на 380 ученических мест. Строительство объекта началось 15 мая 2022 года, сдан в эксплантацию 17 октября 2022 года.

- Средняя общеобразовательная школа-лицей №102 расположена в жилом массиве «Ак-Ордо», на строительство трехэтажного здания школы общей площадью 5 тыс. 766 кв. метров потребовалось 6 месяцев. Школа рассчитана на 750 ученических мест. Строительство объекта началось 11 мая 2022 года, сдан в эксплантацию 11 ноября 2022 года.

- Средняя общеобразовательная школа-лицей №101 расположена в жилом массиве «Ак-Босого», на строительство двухэтажного здания школы общей площадью 5 тыс. 22 кв. метров потребовалось 6 месяцев и 20 дней. Школа рассчитана на 660 ученических мест. Строительство объекта началось 20 апреля 2022 года.

Кабар