Вторжение РТ в КР. Пострадавшим баткенцам восстановили документы

Восстановлены 817 документов пострадавших граждан в ходе приграничного конфликта в Баткенской области.

Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития КР.

Отметим, ранее совместно с ГП «Инфоком» и Департаментом регистрации населения при МЦР организованы 5 мобильных групп в трех районах Баткенской области, а также в городах республиканского значения Бишкек и Ош.

Территориальные отделы Департамента регистрации населения при МЦР оказывали услуги по восстановлению документов по мере обращения пострадавших граждан Баткенского и Лейлекского районов Баткенской области.

Напомним, 14-17 сентября Таджикистан проявил вооруженную агрессию, атаковав кыргызские пограничные заставы и населенные пункты Баткенской области и Чон-Алайского района Ошской области с целью захвата территории Кыргызстана.

В результате вероломного спланированного военного вторжения вооруженных сил Таджикистана, по данным Минздрава КР, погибли 63 человека, включая военнослужащих и мирных жителей, в том числе детей; ранения получили — 198. Разрушены и повреждены жилые дома, хозяйственные и социальные объекты, а также объекты жизнеобеспечения.



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