Депутаты хотят дать жителям Бишкека право избирать мэра города и отзывать его

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают дать жителям Бишкека право избирать мэра города.

Согласно действующему законодательству, напомним, мэра столицы назначает президент.

Инициаторы поправок считают, что введение института прямых выборов мэра столицы является значимым политическим решением, призванным обеспечить установление истинной демократии и реализацию конституционных принципов народовластия, способствует совершенствованию системы управления. Жители Бишкека, по мнению депутатов, должны иметь возможность участвовать в управлении городом путем прямого непосредственного избрания его руководителя. В дальнейшем этот опыт может быть распространен на все города республики.

Согласно законопроекту, предлагается в Закон "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" внести изменения, по которым мэры городов районного значения назначаются акимом, мэры городов областного значения и мэр Оша назначаются президентом, мэр Бишкека избирается жителями города, обладающими избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на срок созыва Бишкекского городского кенеша.

При этом мэром столицы может быть дееспособный гражданин Кыргызстана не моложе 35 лет и не старше 65 лет, имеющий высшее образование, стаж работы на государственных и/или муниципальных должностях не менее десяти лет, из них на руководящих должностях - семь лет, а также лица, имеющие опыт руководящей работы в иных сферах деятельности не менее десяти лет.

Мэр Бишкека приостанавливает членство в политической партии на срок осуществления своих полномочий. Одно и то же лицо не может быть избрано мэром города более двух сроков.

Также вносится пункт, согласно которому выборы мэра назначаются Центральной избирательной комиссией по выборам и проведению референдумов одновременно с назначением выборов в Бишкекский городской кенеш и не позднее 60 дней до дня выборов.

Президент назначает исполняющего обязанности мэра города до избрания нового мэра.

В случае досрочного освобождения мэра Бишкека от занимаемой должности ЦИК назначает выборы не позднее десяти календарных дней со дня образования вакансии. В случае досрочного освобождения мэра от занимаемой должности до шести месяцев до окончания срока созыва БГК выборы мэра не назначаются до окончания срока созыва горкенеша.

Избранным считается кандидат на должность мэра Бишкека, набравший в первом туре голосования свыше половины голосов всех избирателей, принявших участие в выборах.

В случае если:

-в избирательный бюллетень были включены более двух кандидатов на должность мэра города и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей;

-за позицию "против всех кандидатов" подано наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании, проводятся повторные выборы;

-к дню голосования не был зарегистрирован ни один кандидат либо зарегистрированные кандидаты отказались от участия в выборах, проводятся повторные выборы.

Центральная избирательная комиссия назначает повторные выборы в течение трех календарных дней со дня неизбрания мэра. Повторные выборы с выдвижением новых кандидатур проводятся территориальной избирательной комиссией не позднее 15 календарных дней со дня назначения повторных выборов.

Право выдвижения кандидатов на должность мэра Бишкека принадлежит гражданам путем самовыдвижения, а также политическим партиям, зарегистрированным в установленном порядке на день официального опубликования решения о назначении выборов.

Кандидатом в мэры столицы может быть зарегистрировано лицо, собравшее не менее пяти тысяч подписей жителей, включенных в списки избирателей города.

Выдвижение кандидатов на должность мэра Бишкека начинается со дня официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается за 40 календарных дней до дня выборов.

Для выдвижения кандидатом на должность мэра столицы кандидат или политическая партия, выдвинувшая кандидата, представляет в территориальную избирательную комиссию следующие документы:

-заявление кандидата о намерении баллотироваться на должность мэра Бишкека путем самовыдвижения;

-в случае выдвижения кандидата политической партией - протокол решения политической партии о выдвижении кандидата с приложением заявления кандидата о согласии баллотироваться на должность мэра от указанной политической партии, а также нотариально заверенные копии устава политической партии и свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) политической партии;

-копию паспорта;

-документ об отсутствии гражданства иного государства; о когда-либо имевшихся, имеющихся судимостях с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса, на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом, или об отсутствии судимости;

-письменное согласие на сбор и обработку персональных данных, в том числе на наличие либо отсутствие гражданства иного государства (в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства).

Документы кандидат обязан представить в территориальную избирательную комиссию лично, за исключением случаев, когда он болен, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении должна быть нотариально удостоверена либо письменно заверена администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на лечении, администрацией учреждения, в котором он содержится под стражей в качестве подозреваемого или обвиняемого). Полномочия лица на представление документов по просьбе кандидата должны быть подтверждены доверенностью, выданной кандидатом в соответствии с законодательством о нотариате.

Ответственность за представление избирательных документов, полноту и достоверность содержащихся в них сведений, а также за соответствие оформления представляемых документов, утвержденных территориальной избирательной комиссией, несут кандидат, вне зависимости от порядка выдвижения, и политическая партия.

В случае обнаружения признаков нарушения законодательства, влекущего за собой уголовную или иную ответственность, территориальная избирательная комиссия направляет в правоохранительные или иные уполномоченные органы, суд, соответствующие документы и материалы для установления факта нарушения и решения вопроса о привлечении к ответственности виновных лиц.

Основаниями для отказа в регистрации кандидата являются:

-несоответствие кандидата требованиям;

-непредставление документов, необходимых для регистрации кандидата;

-недостаточное количество представленных достоверных подписей избирателей в поддержку кандидата;

-отсутствие у кандидата пассивного избирательного права.

Кроме того, депутаты предлагают депутатам БГК и жителям города отзывать мэра. Вопрос о выражении недоверия мэру Бишкека выносится по предложению:

-двумя третями голосов от общего числа депутатов Бишкекского городского кенеша;

-свыше половины всех избирателей, принявших участие в выборах.

Избиратели с целью выдвижения вопроса о недоверии мэру Бишкека организуют сбор подписей. Право подписи за выдвижение вопроса о выражении недоверия мэру города принадлежит гражданам республики, обладающим избирательным правом и зарегистрированным по месту жительства территориальными подразделениями Государственной регистрационной службы по Бишкеку.

В случае сбора подписей свыше половины всех избирателей, принявших участие в выборах, вопрос о выражении недоверия мэру рассматривается Бишкекским городским кенешем не позднее 14 дней со дня получения соответствующего уведомления Центральной избирательной комиссии.

Расходы на проведение сбора подписей осуществляются за счет средств избирателей.



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