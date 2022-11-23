Терапевт подсказал пожилым людям способы избежать травм

Это так называемая беспрепятственная среда

Пожилым людям, чтобы избежать травм, нужно не стесняться просить о помощи, а также переставить мебель в квартире, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев. Способы избежать травм он подсказал этой категории людей в беседе с "Москвой 24".

Хухрев объяснил, что пожилые люди чаще других получают травмы, поскольку страдают от остеопороза, ходят шаркая и обладают плохой координацией. "Дома не должно быть никаких валяющихся на полу проводов, никаких ковров. И по возможности должно быть меньше торчащих углов. Это так называемая беспрепятственная среда", - дал рекомендации врач.

Кроме того, продолжил он, для прогулки на улице людям преклонного возраста лучше всего выбирать обувь с нескользкой подошвой и трости со специальными нескользящими наконечниками. По словам Хухрева, чтобы не упасть на скользкой дороге, лучше выбрать трость с четырьмя наконечниками. "И дорогу свою надо взрослым людям хорошо знать. Где бордюр, где приступок, и, даже если им неловко, надо не стесняться просить молодых о помощи", - дал совет терапевт.

Также, добавил врач, женщинам после 65 и мужчинам после 70–75 необходимо пройти денситометрию (диагностику плотности и вероятности переломов костной ткани). Это, уточнил он, нужно, чтобы понимать степень выраженности остеопороза. "Кости к этому моменту статистически достаточно легко ломаются. Если у человека выраженный остеопороз, ему нужны лекарства", - заключил Хухрев.

Ранее травматолог-ортопед Константин Терновой указал на причины падений в холодное время года. По его словам, отсутствие телефона в руке и удобная зимняя обувь защитят от переломов в период гололедицы.

Источник: lenta.ru





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