Нельзя надолго оставлять машину без движения

Летом семейный автомобиль эксплуатируется намного интенсивнее, чем осенью.

Частые поездки на дачу, туристические вояжи по другим регионам и посещение дальних родственников с началом сентября резко сменяются длительными простоями. Автомобиль оставляется у дома и может неделями стоять без движения. Насколько это вредно для его технической части?

n Батарея. Через пару недель простоя может разрядиться аккумулятор. Если он уже не новый и прослужил несколько лет, то из–за возросшего внутреннего сопротивления заряд начинает падать. Во время летних вояжей частые нагрузки на генератор и батарею могли привести к сокращению ресурса аккумулятора, и даже небольшой простой в начале осени может привести к неожиданной потере заряда, в особенности если ночью уже были заморозки. Поэтому перед длительной стоянкой лучше дать батарее максимальный заряд. Сделать это можно, совершив многочасовой пробег на дачу или в какое–нибудь примечательное место. Но лучше всего при первых признаках нестабильной работы купить новый аккумулятор.

n Масло и ржавчина. При длительном простое масло уходит в картер и оставляет внутренние поверхности двигателя и трансмиссии без защиты. Во время ночных похолоданий на поверхностях выпадает роса, покрывая металлические стенки бесчисленными капельками воды. На некоторых деталях возникают легкие очаги ржавчины, рискующие развиться в большую проблему. В общем, мотор изнутри должен быть всегда покрыт тонкой масляной пленкой, для чего необходимо его часто заводить.

n Запуск без масла. Дефицит масла после недельного простоя оборачивается еще и повышенным износом трущихся деталей при холодном запуске. Масло вновь прокачивается по системе смазки, но для этого требуется время, и первые секунды мотор работает на износ. Особенно это опасно при температурах ниже 5 градусов, когда вязкость летнего масла снижается.

n Привод газораспределительного механизма. Во время долгого простоя активируются окислительные процессы внутри двигателя. Если мотор уже имеет налет на внутренних поверхностях клапанов, то велика вероятность, что через неделю простоя они начнут закисать. Нагрузка на привод ГРМ будет возрастать. Кроме того, из гидрокомпенсаторов клапанов и из системы привода ГРМ уходит масло, что тоже ведет к росту сопротивления и к ослаблению натяжителей привода. Поэтому запуск старого мотора после длительного простоя связан с рядом рисков. К примеру, может проскочить ослабшая цепь ГРМ, в особенности при добавлении газа в первые секунды после запуска. А это чревато дорогостоящим ремонтом.

n Ржавчина на тормозных дисках. Если после дождей оставить автомобиль с мокрыми тормозными механизмами на пару недель без движения да еще и в луже, то велик риск, что ржавчина появится на тормозных дисках. Сначала это будет легкий рыжий налет. Затем он чернеет и со временем формируется в корку. По сути, это приговор для тормозных дисков. Надеяться, что налет исчезнет по мере езды и притирки, не стоит.

n Кондиционер. Надолго без работы нельзя оставлять и кондиционер. С хладагентом в магистрали циркулирует специальное масло, которое смазывает насос и патрубки. Смазка необходима также и компрессору, который сжимает газ и превращает хладагент в жидкость.

Для полной смазки системы необходимо около 30 минут работы кондиционера, а промежутки между включениями не должны превышать более 7 дней. Иначе смазка на внутренних поверхностях будет высыхать и патрубки покроются конденсатом. Затем пойдет ржавчина. Будут рассыхаться прокладки, угрожая потерять герметичность. Тогда есть риск утечки хладагента. В общем, чем чаще и стабильнее работает техника, тем меньше с ней проблем.





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