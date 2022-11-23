Айжан Чаначева выиграла промежуточный конкурс «Мисс Земля». Ей нужна поддержка

Айжан Чаначева выиграла промежуточный конкурс «Мисс Земля», проходящий в эти дни на Филиппинах.

Для того чтобы попасть в финал, ей нужна поддержка соотечественников. Об этом сообщает дирекция национального конкурса красоты «Мисс Кыргызстан».

«За победу борются участницы из 91 страны мира. Состоялся промежуточный этап конкурса «Мисс Земля 2022» — конкурс Beachwear Copmetition. Титул Miss Congeniality выиграла представительница из Кыргызстана — 23-летняя Айжан Чаначева. Для конкурса Beachwear Competiton Айжан подготовила два вечерних платья, основное платье для пляжного выхода ярко-желтого цвета, а также красное платье для коронации. Свою победу Айжан Чаначева посвятила родине», — говорится в сообщении.

Впереди предстоят главные конкурсные этапы, онлайн-голосование в номинации «Лучший эко-проект» — один из них.

«На этом этапе все зависит от поддержки кыргызстанцев. Для этого нужно принять участие в голосовании на Facebook и платформе YouTube. Сейчас эко-проект Кыргызстана в лидерах, но нам необходимо набрать максимальное количество голосов», — отмечают в дирекции.

Победители в номинации автоматически пройдут в финал, который состоится 29 ноября в Маниле.

Айжан Чаначева — единственная участница из стран Центральной Азии.

Поддержать ее можно на сайте конкурса Мисс Земля, а также в социальных сетях Facebook и на платформе YouTube.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/251375/