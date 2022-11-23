На зарплаты и пенсии в 2023 году потратят из бюджета почти 112 миллиардов сомов

В 2023 году расходы на социальную сферу оцениваются в 162,8 миллиарда сомов.

Об этом сообщили в Министерстве финансов.

В ведомстве напомнили, что с 1 апреля повысилась зарплата сотрудников социальной сферы, а с 1 августа — работников бюджетной сферы (государственные и муниципальные служащие, работники, не являющиеся государственными служащими). Дополнительная потребность в финансировании на эти выплаты составляет более 30 миллиардов сомов.

Кроме того, с 1 июня увеличены размеры некоторых социальных выплат, а с 1 октября увеличены пенсии. На все эти расходы требуется примерно 39 миллиардов сомов.

В утвержденном республиканском бюджете на 2022 год на фонд оплаты труда без учета средств на специальных счетах составлял 61,4 миллиарда сомов. В проекте республиканского бюджета на 2023-й на эти цели заложено 111,9 миллиарда сомов. Увеличение составляет 50,5 миллиарда сомов.

На отчисления в Социальный фонд в 2023 году планируется направить 41,3 миллиарда сомов, что на 14,7 миллиарда сомов больше уровня этого года. Перечисления на ФОМС вырастут на 6,3 миллиарда сомов — до 21,9 миллиарда сомов.

На социальные выплаты направят 17,5 миллиарда сомов. Это на 3,7 миллиарда сомов больше, чем в 2022 году.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/251362/