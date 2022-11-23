Модель из КР на конкурсе выиграла в номинации "Мисс Конгениальность"

Модель из КР на конкурсе выиграла в номинации "Мисс Конгениальность"

Кыргызстанская модель Айжан Чаначева выиграла в номинации "Мисс Конгениальность" на международном конкурсе красоты "Мисс Земля - 2022", который проходит в Маниле (Филиппины). Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

"Я выиграла в промежуточных соревнованиях, в номинации Miss Congeniality.Так как в Кыргызстане дружелюбный и гостеприимный народ и по моим венам течет кыргызская кровь, я удостоилась данного звания благодаря духу и воспитанию, которые во мне были выработаны сквозь года, находясь в нашем обществе. Я благодарна именно тебе, Кыргызстан, и посвящаю эту победу тоже тебе. Я стараюсь достойно представить страну, и надеюсь на вашу поддержку, с любовью ваша Айжана", - написала модель.

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