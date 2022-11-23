Учащиеся начальных классов 124 школ будут получать кефир в ежедневном питании

Учащиеся начальных классов в 124 школах будут получать кефир в ежедневном питании.

Об этом сообщило посольство США в Кыргызстане.

По его данным, международная неправительственная организация «Мерсико» закупит 141 тысячу литров кефира местного производителя для распределения в начальные школы четырех областей.

«Каждый ученик младших классов будет получать 40 граммов кефира ежедневно. Напиток станет источником таких нутриентов, как кальций, бифидобактерии и другие белки для здорового развития. В течение пяти лет программа «Продовольствие для образования и детское питание» намерена сотрудничать с местными производителями кефира, чтобы обеспечить кефиром более 400 школ», — сообщили в посольстве.

Директор «Мерсико» в Кыргызстане Елена Бурьян отметила, что программы организации поддерживают местный бизнес, устанавливая цепочки поставок со школами, которые становятся целевыми рынками их продукции. «Это сотрудничество создает устойчивый спрос на полезную пищу для детей и вносит вклад в местную экономику», — добавила она.

В 2022-2023 учебном году в дополнение к продуктам питания 124 школы первого потока программы также смогут отремонтировать школьные пищеблоки и получить новое оборудование для приготовления горячего питания ученикам. Программа также восстанавливает инфраструктуру водоснабжения, санитарии и гигиены школ, чтобы обеспечить здоровье и безопасность учеников и учителей. Кроме того, сотрудники школ и родители пройдут обучение, необходимое для улучшения рациона, здоровья и питания кыргызстанских детей.



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