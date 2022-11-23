Преследовал семь лет. Милиция отказала матери-одиночке в возбуждении дела

Сотрудники милиции Тюпского РОВД не стали возбуждать уголовное дело в отношении бывшего мужа Сайкал Осмоналиевой.

Причины 24.kg пояснили в УВД Иссык-Кульской области.

По их данным, женщина действительно обращалась с заявлением, что бывший супруг и его отец оказывают на нее давление: угрожают, обещают забрать единственного ребенка. Сайкал Осмоналиева прошла экспертизу. Специалисты не выявили никаких признаков насилия. В том числе и психологического.

В возбуждении дела по причине отсутствия состава преступления отказано. Подозреваемого ждет административное взыскание — штраф в размере 20 тысяч сомов.

Однако, как сообщал правозащитник Камиль Рузиев, не согласная с таким решением Сайкал Осмоналиева обратилась к генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву и МВД.



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