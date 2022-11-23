Преследовал семь лет. Милиция отказала матери-одиночке в возбуждении дела

Сотрудники милиции Тюпского РОВД не стали возбуждать уголовное дело в отношении бывшего мужа Сайкал Осмоналиевой.
Причины 24.kg пояснили в УВД Иссык-Кульской области.
По их данным, женщина действительно обращалась с заявлением, что бывший супруг и его отец оказывают на нее давление: угрожают, обещают забрать единственного ребенка. Сайкал Осмоналиева прошла экспертизу. Специалисты не выявили никаких признаков насилия. В том числе и психологического.
В возбуждении дела по причине отсутствия состава преступления отказано. Подозреваемого ждет административное взыскание — штраф в размере 20 тысяч сомов.
Однако, как сообщал правозащитник Камиль Рузиев, не согласная с таким решением Сайкал Осмоналиева обратилась к генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву и МВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/251368/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!