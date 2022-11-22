В Оше нашли решение, как уменьшить число суицидов среди школьников 

В Оше решают проблему с суицидами школьников через профилактику.
Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Рабочая группа мэрии провела проверку люков крыш в многоэтажных домах, расположенных в непосредственной близости от школ, в МТУ «Курманжан-Датка», «Манас-Ата», «Керме-Тоо».
«В ходе мероприятий в ряде домов выявлены открытые крышки чердаков, которые, по словам жителей, открывают компании сотовой связи и интернет-провайдеров для настройки своих сетей. На месте даны поручения о закрытии данных люков. Работа в данном направлении продолжится», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее по данному вопросу всем МТУ города были даны соответствующие поручения на заседании городского штаба.
Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!