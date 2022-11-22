В Оше нашли решение, как уменьшить число суицидов среди школьников

В Оше решают проблему с суицидами школьников через профилактику.

Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Рабочая группа мэрии провела проверку люков крыш в многоэтажных домах, расположенных в непосредственной близости от школ, в МТУ «Курманжан-Датка», «Манас-Ата», «Керме-Тоо».

«В ходе мероприятий в ряде домов выявлены открытые крышки чердаков, которые, по словам жителей, открывают компании сотовой связи и интернет-провайдеров для настройки своих сетей. На месте даны поручения о закрытии данных люков. Работа в данном направлении продолжится», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее по данному вопросу всем МТУ города были даны соответствующие поручения на заседании городского штаба.

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