В Кыргызстане с момента введения платной тонировки в бюджет поступило более 100 млн сомов

Процедура регистрации занимает не более 30 минут.
От выдачи разрешений на тонировку в республиканский бюджет поступило более 100 млн сомов, сообщили агентству «Кабар» в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Напомним, все желающие зарегистрировать разрешение, могут обратиться в любой территориальный регистрационный отдел или сектор ГУ «Унаа» МВД КР со свидетельством о регистрации транспортного средства и паспорта либо доверенности.
Процедура регистрации занимает не более 30 минут.
Стоимость разрешения составляет:
- для физических лиц – 80 000 сомов;
- для юридических лиц – 100 000 сомов;
- для не резидентов – 120 000 сомов.
Отмечается, что все объявления о регистрации разрешения на страницах социальных сетей с наименьшей стоимостью являются недостоверными, в связи с чем, во избежание действий мошенников, ГУ «Унаа» МВД КР убедительно просит при регистрации разрешения обращаться только в территориальные отделы и сектора ГУ «Унаа».
Напомним, с 1 июня 2022 года началась процедура регистрации разрешения на тонирование стекол передних дверей легковых транспортных средств.
Кабар
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