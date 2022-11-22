В Кыргызстане с момента введения платной тонировки в бюджет поступило более 100 млн сомов

Процедура регистрации занимает не более 30 минут.

От выдачи разрешений на тонировку в республиканский бюджет поступило более 100 млн сомов, сообщили агентству «Кабар» в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Напомним, все желающие зарегистрировать разрешение, могут обратиться в любой территориальный регистрационный отдел или сектор ГУ «Унаа» МВД КР со свидетельством о регистрации транспортного средства и паспорта либо доверенности.

Процедура регистрации занимает не более 30 минут.

Стоимость разрешения составляет:

- для физических лиц – 80 000 сомов;

- для юридических лиц – 100 000 сомов;

- для не резидентов – 120 000 сомов.

Отмечается, что все объявления о регистрации разрешения на страницах социальных сетей с наименьшей стоимостью являются недостоверными, в связи с чем, во избежание действий мошенников, ГУ «Унаа» МВД КР убедительно просит при регистрации разрешения обращаться только в территориальные отделы и сектора ГУ «Унаа».

Напомним, с 1 июня 2022 года началась процедура регистрации разрешения на тонирование стекол передних дверей легковых транспортных средств.



Кабар