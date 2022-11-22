Милиционера, застрелившего парня в Бишкеке, приговорили к 16 годам заключения

По их данным, по уголовному делу проходило 4 бывших сотрудника Управления патрульной службы милиции.

Свердловским районным судом Бишкека вынесен приговор по уголовному делу в отношении милиционера, застрелившего парня 27 августа 2021 года на пересечении пр. Жибек Жолу и ул. Гоголя, сообщают в пресс-службе суда.

По их данным, по уголовному делу проходило 4 бывших сотрудника Управления патрульной службы милиции.

Главный обвиняемый Д. уулу Ж. (Жакупбек Дуулат уулу) признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.№320 (Злоупотребление должностным положением) УК КР (в ред. 2017 года) и ст.№122 (Убийство) УК КР (в ред. 2021 года). Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах КР сроком на 3 года.

Еще трое бывших сотрудников С.Ю.В., Б.А.П., Б. уулу Э. (Юлия Сафонова, Абдималик Бекматов и Эламан Базаркул уулу) также признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.№320 (Злоупотребление должностным положением) УК КР (в ред. 2017 года), им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима для осужденных с лишением права занимать должности в правоохранительных органах КР сроком на 3 года. Отметим, на основании ст.№82 (Освобождение от наказания с применением пробационного надзора) УК КР осужденные освобождены от отбывания наказания в виде лишения свободы с применением пробационного надзора (пробации) сроком на 3 года.

Напомним, 27 августа 2021 года на пересечении ул. Жибек Жолу и Гоголя инспектором УПСМ был застрелен водитель А.Ч. 1989 года рождения. После происшествия ГУВД Бишкека распространило релиз, в котором говорилось, что водитель оказал сопротивление и пытался выхватить пистолет у инспектора патрульной милиции.

Позже ГУВД озвучило другую версию произошедшего. Как сообщалось уже со слов инспектора, якобы возник конфликт, в результате которого произошел случайный выстрел в водителя.

Однако в соцсетях и СМИ появилось видео, где запечатлен момент убийства мужчины патрульным. На кадрах видно, что выстрел был неслучайным, мужчина не пытался вырвать оружие из рук инспектора и драки не было. После пресс-служба ГУВД Бишкека распространила новое заявление.

Собранные материалы были направлены в прокуратуру Свердловского района г.Бишкек, далее переданы в производство УГКНБ по г.Бишкек по подследственности.

Данный факт прокуратурой Свердловского района г.Бишкек был зарегистрирован в ЕРПП по ст. 321 ч.2., п.п. 1, 2 (Превышение власти, 2. То же деяние, совершенное: 1) с применением оружия или специальных средств; 2) с причинением по неосторожности тяжкого вреда) УК КР.

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