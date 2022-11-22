Кемпир-Абад как индикатор политической воли

Что случилось на этот раз?

Ситуация со ставшим знаменитым водохранилищем стала показателем состоятельности нашего общества, готовности принимать самостоятельные взвешенные решения и выстраивать свой собственный маршрут без оглядки на внутренние и внешние помехи.

Предполагалось, что соглашение по Кемпир–Абаду депутаты будут ратифицировать (или не ратифицировать) за закрытыми дверями. Тут же поднялся галдеж: президент, дескать, хочет тайком от широкой общественности протащить заведомо непопулярный документ. И президент принял решение: закрытый режим обсуждения отменили; более того - все, что происходило в парламенте, транслировалось на большом экране снаружи "Белого дома". Никакой тайны. Иди и смотри.

Что случилось на этот раз? Из–за чего снова разразился скандал республиканского масштаба - с обязательным участием малочисленной оппозиции и многочисленных правозащитников, замеченных в регулярном отстаивании непонятно чьих интересов и собирающих толпы протестантов под невнятными лозунгами?

Случилось, по словам энпэошников и депутатов вроде Адахана Мадумарова, страшное: Кыргызстан в лице президента Садыра Жапарова вознамерился заключить заведомо грабительское соглашение с Узбекистаном. Хотя, по сути, Жапаров - первый президент, который всерьез озаботился вопросами границ и спорных территорий. При других наших правителях дальше разговоров дело не шло.

Разобраться со спорными территориями, решить вопросы делимитации и демаркации границ, попутно сохранив (а с кем–то восстановив) если не дружеские, то хотя бы союзнические отношения, надо было давно. Подстегнула главу государства к безотлагательному решению всех этих вопросов и ситуация на кыргызско–таджикской границе, которая в любую минуту может вспыхнуть очередным конфликтом и вооруженным столкновением.

С Узбекистаном пока, к счастью, таких проблем нет. Но спорные участки есть. И есть возможность именно сейчас урегулировать на взаимовыгодных условиях все острые моменты и обрести не просто доброго соседа, а надежного партнера.

И то, что Садыр Жапаров пошел на сближение с Узбекистаном, не обращая внимания на истерию, подогреваемую некоторыми политиками и теми, кто называет себя правозащитниками, прибавляет ему, как принято сейчас говорить, сто очков к карме. Наши так называемые правозащитники за многие годы независимости в совершенстве овладели искусством манипулирования общественным мнением. Скандал раздувается буквально на ровном месте, из–за чего угодно. Главное - громко выкрикнуть какое–нибудь ключевое слово (например, "Кемпир–Абад") и взбудоражить публику. И вот ведь что интересно: вчера красной тряпкой, заставляющей кое–кого вопить о беспределе и продажности властей, было Кемпир– Абадское водохранилище, которое президент якобы "сдал" узбекам.

А сегодня Кемпир–Абад вроде бы уже отошел на второй план. Вместо него "болельщики за целостность Кыргызской Республики" трясут уже другим водным объектом, который показался им более выигрышной картой - именно по причине своей спорности. Если с водохранилищем все более–менее понятно (по соглашению оно не становится собственностью Узбекистана, а будет использоваться равноправно, 50 на 50), то с родником Чечме ясно пока не все. По словам Камчыбека Ташиева, вопрос с родником пока остался нерешенным и будет рассматриваться отдельно, на что были свои причины.

Вот и завелись горе–патриоты с удвоенной энергией: "Караул, грабят!". Мало, дескать, было Кемпир–Абада, так еще два водных объекта отобрали.

Речь идет об Орто–Токойском водохранилище, реке Гавасай и о том самом роднике преткновения - Чечме. И слышать "патриоты" не хотят о том, что по соглашению Орто–Токойское водохранилище как было кыргызским, так и остается, река Гавасай переходит нам же, хотя и с некоторыми ограничениями. Кыргызстан, например, берет на себя обязательство обеспечить техническую безопасность воды. Что в этом плохого?

Наша оппозиция совместно с правозащитниками - структура более чем странная.

Там, где надо вникнуть, разобраться, прислушаться к голосу разума, - противники власти возмущаются, шумят, подчас забывая о самом предмете спора. Там, где надо, если уж не согласны, выдвинуть альтернативное решение, - они по–прежнему протестуют, ничего не предлагая, или требуют отложить решение вопроса на неопределенное время.

Да некуда дальше откладывать! Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев неожиданно оказались на голову выше и предыдущих правителей, и нынешних оппозиционеров как раз потому, что быстро сориентировались в непростой политической ситуации и стали ее разворачивать в пользу Кыргызстана - не красивыми словами, а конкретными действиями. Наконец–то занялись внутренней и региональной политикой, направив усилия на окружение нашей маленькой республики не тайными или явными неприятелями, а потенциальными равными партнерами.

Заседание в Жогорку Кенеше по ратификации соглашения было жарким. Страсти кипели. Депутаты спорили до хрипоты, то и дело переходя на личности. Больше всех доставалось Ташиеву, из–за которого парламентарии в конце концов чуть не передрались: одни на него нападали, другие, наоборот, защищали...

Голосовать решили в два этапа. Сначала - по границам в целом, потом - отдельно по Кемпир–Абаду. Предложенное президентом соглашение по делимитации и демаркации границ с Узбекистаном одобрили в трех чтениях, а затем большинством голосов (65 против 18) приняли и пункт о совместном управлении Кемпир–Абадским водохранилищем.

Камчыбек Ташиев, выступая в Жогорку Кенеше по кыргызско–узбекскому вопросу, обмолвился, что ему видится вполне реальным созданный в ближайшее время крепкий союз трех азиатских государств - Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Возможно, этот союз действительно сложится. По крайней мере, кыргызская сторона делает в этом направлении все необходимые шаги.

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