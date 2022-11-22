Реестр политических должностей увеличен — указ президента

Целью документа является повышение эффективности реализации единой государственной кадровой политики.



Президент подписал указ о внесении изменений в Указ «Об утверждении реестра государственных и муниципальных должностей Кыргызской Республики» от 31 января 2017 года № 17».

По данным пресс-службы главы государства, целью документа является повышение эффективности реализации единой государственной кадровой политики.

На политические должности переведены руководители государственных органов, входящих в номенклатуру должностей, назначаемых президентом и председателем кабинета министров.

В нее теперь входят:

-заместитель министра, заместитель председателя государственного комитета, заместитель руководителя государственного органа при президенте (в непосредственном ведении президента), заместитель руководителя административного ведомства при кабинете министров, заместитель руководителя иного органа исполнительной власти;

-руководитель подведомственного подразделения государственного органа (должности, на которые назначение и освобождение осуществляются президентом, председателем кабинета министров);

-заместитель руководителя подведомственного подразделения государственного органа (должности, на которые назначение и освобождение осуществляются президентом, председателем кабинета министров).



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