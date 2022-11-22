Реестр политических должностей увеличен — указ президента

Целью документа является повышение эффективности реализации единой государственной кадровой политики.
Президент подписал указ о внесении изменений в Указ «Об утверждении реестра государственных и муниципальных должностей Кыргызской Республики» от 31 января 2017 года № 17».
По данным пресс-службы главы государства, целью документа является повышение эффективности реализации единой государственной кадровой политики.
На политические должности переведены руководители государственных органов, входящих в номенклатуру должностей, назначаемых президентом и председателем кабинета министров.
В нее теперь входят:
-заместитель министра, заместитель председателя государственного комитета, заместитель руководителя государственного органа при президенте (в непосредственном ведении президента), заместитель руководителя административного ведомства при кабинете министров, заместитель руководителя иного органа исполнительной власти;
-руководитель подведомственного подразделения государственного органа (должности, на которые назначение и освобождение осуществляются президентом, председателем кабинета министров);
-заместитель руководителя подведомственного подразделения государственного органа (должности, на которые назначение и освобождение осуществляются президентом, председателем кабинета министров).
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