Мать-одиночку преследует бывший муж. Женщина просит защиты у генпрокурора

По его словам, женщина обратилась к генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву.

Правозащитник Камиль Рузиев рассказал о матери-одиночке Сайкал Осмоналиевой из Тюпского района Иссык-Кульской области, которая сейчас живет в Бишкеке. Ее преследует бывший супруг.

По его словам, женщина обратилась к генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву.

Камиль Рузиев отметил, что из-за дискриминации и отсутствия доступа к правосудию женщина попросила главу надзорного органа защитить ее от семьи бывшего мужа. Она утверждает, что бывший супруг и его родственники оказывают на нее психологическое давление в течение семи лет. Угрожают, запугивают и заявляют, что отберут ребенка.

По словам Сайкал Осмоналиевой, она прошла психолого-психиатрическую экспертизу. Написала заявление в прокуратуру Октябрьского района и МВД. Однако реакции не последовало.

Женщина намерена также обратиться к омбудсмену и президенту.



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