Мать-одиночку преследует бывший муж. Женщина просит защиты у генпрокурора

По его словам, женщина обратилась к генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву.
Правозащитник Камиль Рузиев рассказал о матери-одиночке Сайкал Осмоналиевой из Тюпского района Иссык-Кульской области, которая сейчас живет в Бишкеке. Ее преследует бывший супруг.
По его словам, женщина обратилась к генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву.
Камиль Рузиев отметил, что из-за дискриминации и отсутствия доступа к правосудию женщина попросила главу надзорного органа защитить ее от семьи бывшего мужа. Она утверждает, что бывший супруг и его родственники оказывают на нее психологическое давление в течение семи лет. Угрожают, запугивают и заявляют, что отберут ребенка.
По словам Сайкал Осмоналиевой, она прошла психолого-психиатрическую экспертизу. Написала заявление в прокуратуру Октябрьского района и МВД. Однако реакции не последовало.
Женщина намерена также обратиться к омбудсмену и президенту.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/251257/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!