Кыргызстан готов стать моделью для всего мира по вопросам активного долголетия

Кыргызстан готов стать моделью для всего мира по вопросам активного долголетия.

Об этом сказал министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев во время встречи с международными и неправительственными организациями, работающими в данном направлении, сообщила пресс-служба ведомства.

«Вопросы активного долголетия являются важными и актуальными для всего мира. Наша страна готова стать моделью для всех государств и показать уровень того, как должны оказываться услуги людям, которые перешагнули пенсионный возраст», — сказал он.

Кудайберген Базарбаев напомнил, что разработана концепция по активному долголетию, которая охватывает период до 2032 года. «Государство ведет активную деятельность, направленную на реализацию этого проекта. Мы готовы и открыты к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами», — добавил он.



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