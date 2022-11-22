Старшеклассник ранил ножом друга. Случайно?

Началось все с того, что кто-то с кем-то не поздоровался.

Вечером 30 апреля 2022 года около школы в селе Беловодском собралась компания старшеклассников - человек шесть-семь. Двое из них собирались выяснить отношения, остальные - болельщики, группа поддержки.

Началось все с того, что кто-то с кем-то не поздоровался. Короткая словесная перепалка завершилась договором встретиться попозже у школы и разобраться.

Один из приглашенных на разборку, Рустам (имя изменено), принес с собой нож. Сам он уверяет, что это вышло случайно, просто забыл вытащить из кармана складной нож для чистки фруктов, которым пользуется дома.

Пока двое зачинщиков отошли в сторону и разговаривали, Рустам хвастался и играл ножом. Друзья, по их словам, просили его спрятать нож, а лучше - выбросить. Рустам ответил: "Ничего не будет".

Двое в конце концов мирно до чего-то договорились и помирились. Все собравшиеся разошлись по домам. Рустам пошел к дому вместе с другом Рашидом (имя изменено). О том, что произошло по дороге, они рассказывают одинаково, но этот рассказ опровергается заключением судебно-медицинской экспертизы. Говорят и обвиняемый, и потерпевший, что по дороге они начали в шутку толкаться. Рашид упал и почувствовал будто чей-то укус в правом боку. Рустам посветил фонариком, увидел кровь и догадался, что "укусил" друга нож, который он, не складывая, положил в карман.

Позвонили родителям, те вызвали "скорую". Медики выявили у Рашида проникающее ранение левой почки, что классифицируется как тяжкий вред здоровью.

В суде Рашид сказал, что претензий к другу не имеет и просил прекратить в отношении Рустама уголовное дело. Адвокат Рустама настаивал на том, что его подзащитный причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего по неосторожности. Однако суд, опираясь на выводы экспертов, пришел к решению, что ножом Рашида ранили не случайно.

Рустам признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и, поскольку ему еще нет восемнадцати лет, приговорен к четырем годам лишения свободы с применением пробационного надзора.



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