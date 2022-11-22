Омурбек Бакиров хочет выставить себя политической жертвой?

Судя по всему, депутат Жогорку Кенеша КР Омурбек Бакиров намерен выставить себя политической жертвой.

Так, в интервью изданию "Политклиника" он заявил, что на него оказывается политическое давление.

"Я получил информацию о том, что пугают и угрожают узбекам, живущим в Жаны-Ноокате, чтобы они дали показания против меня. В противном случае им грозят подбросить в карманы наркотики и книги запрещенных религиозных организаций", - сказал депутат.

Вот и свои бывшие апартаменты приплел к скандалу, мол, обидели, забрали самое дорогое – кабинет на 7-м этаже в "Белом доме". А ничего, что кабинеты на данном этаже могут занимать только лидеры фракции и Бакиров не имел права там заселяться. Видимо, непомерные амбиции во всем виноваты.

Скорее всего, они же виноваты и в том, что Омурбек Бакиров слишком высоко поднял для себе планку. Одно дело, если бы речь шла о таких крупных политических фигурах, как Текебаев, Мадумаров, и так далее, а тут мало кому известный депутат, успевший только прославиться своими нелепыми высказываниями.

Напомним, совсем недавно депутата возмутило, что в Кыргызстане высокие посты могут занимать граждане таджикской национальности, и он самым серьезным образом предложил своим коллегам рассмотреть этот вопрос. Мол, в Таджикистане среди чиновников нет ни одного кыргыза. Экс-депутат Феликс Кулов на своей странице в соцсети по этому поводу написал, что в словах депутата "прослеживаются признаки преступления, подпадающие под статью 330 УК КР, в которой говорится следующее: "Действия, направленные на возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональный вражды (розни), унижение национального достоинства…, совершенные публично или с использованием средств массовой информации, а также посредством сети Интернет, наказываются штрафом от 1000 до 2000 расчетных показателей или лишением свободы на срок до 5 лет".

Также Бакиров высказывал свое возмущение телеканалу ОТРК, мол, музыкальный канал якобы показывает эротику в эфире. Бывший глава ОТРК Илим Карыпбеков в ответ предложил ему вместе поискать на главном телеканале страны эротические сцены, но депутат так и не ответил ему ничего.

Отметим, по данным СМИ, в мае 2010 года Омурбеку Бакирову было предъявлено обвинение в попытке силового свержения временного правительства. Фабула уголовного дела такова: "13 мая 2010 года примерно в 11.00 митингующие сторонники Мамасадыка Бакирова и Айтамамата Кадырбаева захватили здание государственной администрации Ошской области. Зданию был причинен ущерб на 152495 сомов, представитель партии "Ата-Мекен" Кельдибаев получил легкие телесные повреждения". К уголовной ответственности были привлечены несколько человек, в том числе и наш "герой", которому предъявили обвинение "в соучастии в преступлении, организации массовых беспорядков, а также в насильственном захвате власти". ("МК - Азия").

Кроме того, в 2004 году в отношении Бакирова и криминального авторитета Алманбета Анапияева было возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Разбой", "Незаконное лишение свободы" и "Вымогательство". Омурбек Бакиров опроверг все указанные обвинения, заявив, что по данному делу был оправдан.

Также в СМИ сообщается, что Омурбек Бакиров является "окул бала" покойного криминального авторитета Алманбета Анапияева.





URL: https://www.vb.kg/424671