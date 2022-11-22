У Кыргызстана появилась возможность занять ниши экспорта в Татарстан

Бизнесу из стран ближнего зарубежья предлагают занять освободившиеся ниши по импортозамещению в Татарстане.

Об этом заявил глава Агентства по госзакупкам Татарстана Яков Геллер на форуме "Деловые партнёры Татарстана", передает корреспондент vb.kg.

Для этой цели в стране существует Республиканский маркетинговый центр (РМЦ), где все резиденты могут посмотреть потребность в тех или иных заказах. Причем не только в Казани, но и в других федеральных округах России. Работают они в электронном формате, что удобно для зарубежных партнеров.

"Туда входят бюджетные закупки, регулятивные закупки заказчиков, заказы, которые ранее шли из недружественных стран. Свои предложения резиденты могут выставить в каталоге РМЦ. Причем заказы по импортозамещению из недружественных стран представлены в 150 позициях. Есть в каталоге для бизнеса и параллельный импорт, а также потребность заказчиков в нем", - подчеркнул Геллер.

В этом ключе у Кыргызстана, заинтересованного занять освободившиеся после введения санкций ниши в РФ, подобные предложения будут особенно востребованы. Тем более в близком по культуре и менталитету дружественном Татарстане.

Напомним, форум "Деловые партнёры Татарстана" проходит в Казани с 20 по 22 ноября 2022 года.





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