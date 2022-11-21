ГКНБ: Состоялось открытие нового здания Управления ГКНБ КР Кара-Бууринского района Таласской области

Бишкек, "Саясат.kg". Вновь построенное здание полностью оснащено необходимой современной техникой для сотрудников и условия труда соответствуют требованиям.

Сегодня, 21 ноября 2022 года состоялось официальное открытие нового здания Управления ГКНБ КР Кара-Бууринского районного отделения по Таласской области.

На церемонии открытия приняли участие заместитель Председателя Кабинета Министров КР – председатель ГКНБ КР генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев, также приняли участие полномочный представитель Президента в Таласской области Бактыбек Нарбеков, глава Кара-Бууринского района Бектур Сагымбаев, а также ветераны органов национальной безопасности.

Вновь построенное здание полностью оснащено необходимой современной техникой для сотрудников и условия труда соответствуют требованиям.

Председатель ГКНБ КР генерал-лейтенант К.Ташиев поздравил сотрудников и предупредил о том, что для сотрудников ГКНБ создаются условия во всех областях и районах Кыргызстана, для необходимости четкого выполнения своих обязанностей.