 ГКНБ: Состоялось открытие нового здания Управления ГКНБ КР Кара-Бууринского района Таласской области

Бишкек, "Саясат.kg". Вновь построенное здание полностью оснащено необходимой современной техникой для сотрудников и условия труда соответствуют требованиям.
Сегодня, 21 ноября 2022 года состоялось официальное открытие нового здания Управления ГКНБ КР Кара-Бууринского районного отделения по Таласской области.
На церемонии открытия приняли участие заместитель Председателя Кабинета Министров КР – председатель ГКНБ КР генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев, также приняли участие полномочный представитель Президента в Таласской области Бактыбек Нарбеков, глава Кара-Бууринского района Бектур Сагымбаев, а также ветераны органов национальной безопасности.
Вновь построенное здание полностью оснащено необходимой современной техникой для сотрудников и условия труда соответствуют требованиям.
Председатель ГКНБ КР генерал-лейтенант К.Ташиев поздравил сотрудников и предупредил о том, что для сотрудников ГКНБ создаются условия во всех областях и районах Кыргызстана, для необходимости четкого выполнения своих обязанностей.
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