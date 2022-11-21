Фильм "Семетей - сын Манаса" получил награду кинофестиваля в Милане

Фестиваль проходит в самом престижном кинотеатре Милана - Cinema Anteo.

Фильм "Семетей - сын Манаса" получил диплом кинофестиваля в Милане, который проходил в Италии с 12 по 17 ноября. Об этом нашему изданию vb.kg cообщил сценарист и продюсер картины Омурзак Толобеков.

По его данным, его кинолента была показана на пятом кинофестивале FELIX в Милане и организаторы посчитали, что фильм несет патриотический и гуманистический посыл.

Ежегодный кинофестиваль кино включает в себя все виды кинематографа: игровой, документальный, анимационный, короткометражный.

Фестиваль проходит в самом престижном кинотеатре Милана - Cinema Anteo.

В состав жюри входят профессионалы киноиндустрии - продюсер, актёр, актриса, оператор, композитор, сценарист, кинокритик, режиссёр.

Обязательное условие для каждого фильма-участника – наличие в картине светлого гуманистического начала.

Редакция vb.kg поздравляет Омурзака Толобекова с престижной наградой и желает ему дальнейших успехов.





URL: https://www.vb.kg/424644