Тимур Амирханов: Приходите учиться спасать людей в беде

Вход свободный. Приглашаем молодежь, школьников и студентов!
В Русском доме в Бишкеке в рамках гуманитарного проекта "Миссия Добро" состоится тренинг для молодежи "Добровольчество в сфере чрезвычайных ситуаций". Мероприятие пройдет 21 ноября 2022 года в 16:00 часов. Об этом сообщают организаторы.
"Тренинг проведет руководитель некоммерческой организации "Центр инициатив "Добрый Дом" Тимур Амирханов. Тимур занимается волонтерством в сфере чрезвычайных ситуаций, координирует работу групп по поиску пропавших людей, обучает навыкам оказания первой помощи.
На занятии участники узнают, что делать при обнаружении человека без сознания, как помочь пострадавшему до приезда скорой помощи. По окончании тренинга участники сыграют в интеллектуально-развлекательную игру "Элементариум ЭТНО".
Вход свободный. Приглашаем молодежь, школьников и студентов!".
URL: https://www.vb.kg/424630
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