В больницах при входе теперь должен размещаться перечень бесплатных услуг

Соответствующее поручение он озвучил в ходе очередного заседания кабинета министров.

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров поручил министру здравоохранения Кыргызской Республики при входе во все медицинские учреждения страны разместить перечень бесплатных для населения медицинских услуг. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Соответствующее поручение он озвучил в ходе очередного заседания кабинета министров.

"При входе в больницы необходимо разместить информацию о предоставляемых государством бесплатных медицинских услугах. Должно быть четко написано, что конкретно идет на бесплатной основе, а что уже на платной. Государство выделит 37 миллиардов сомов на систему здравоохранения, однако у граждан нет полного понимания, куда направляются эти бюджетные средства. Граждане должны быть хорошо осведомлены о гарантированных бесплатных медицинских услугах", - сказал Акылбек Жапаров.

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