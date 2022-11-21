Орунбеков: На месте дома Бакиева строится центр для детей ЛОВЗ на 100 мест

Это был дом бывшего президента Курманбека Бакиева.

Близится к завершению строительство реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями, расположенного на улице Жибек-Жолу в Бишкеке. Это был дом бывшего президента Курманбека Бакиева. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава пресс-службы президента КР Дайырбек Орунбеков.

"Он был разрушен во время смены власти в 2010 году. Остатки здания и земельный участок были переданы государству и находились в запустении 12 лет. Его несколько раз пытались заполучить представители разных общественных объединений.

Летом этого года при поддержке Главы государства Садыра Жапарова управляющий делами президента Каныбек Туманбаев поручил снести заброшенное помещение и приступить к строительству нового здания на его месте.

Строящийся реабилитационный центр, состоящий из 3 этажей и цокольного этажа, соответствует современным требованиям. Центр, рассчитанный на 100 мест, будет предоставлять бесплатные медицинские услуги для детей.

Когда началось строительство, было распространено много непроверенной и лживой информации, имело место очернение. Реабилитационный центр будет обслуживать людей, после ввода в эксплуатацию будет передан на баланс соответствующего государственного учреждения", - написал он.





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