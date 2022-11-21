Кыргызстанцам и россиянам нужно помнить о совместной борьбе с нацистами

Без нее, безусловно, невозможно полноценное воспитание молодого поколения и объединения нации.

Практически все без исключения эксперты, государственные деятели и политики говорят о необходимости формирования правильной государственной идеологии. Без нее, безусловно, невозможно полноценное воспитание молодого поколения и объединения нации.

В разное время в качестве стратегической идеологической линии предлагались эпос Манас, его "заповеди", другие герои из устного народного творчества кыргызов. Тому есть множество причин, но факт – идеи эти не нашли отклика у общественности.

При этом есть другие вехи, которые без особых усилий со стороны государства живет в памяти народа и передаются потомкам.

Одна из таких дат – 16 ноября. Именно в этот день, 80 лет назад, у разъезда Дубосеково (юго-восточнее подмосковного Волоколамска) произошёл бой между наступавшими механизированными частями вермахта и бойцами 316 стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова. В военной историографии бой известен как "подвиг 28 панфиловцев". В Кыргызстане, к сожалению, этот день не памятный…

Есть и другая дата. 19 ноября. Именно в этот день началась стратегическая наступательная операция под кодовым названием "Уран". "Уран" - контрнаступление советских войск под Сталинградом, которое завершилось 2 февраля 1943 г победой. Победа советских войск в битве под Сталинградом позволила достичь коренного перелома в ходе Великой Отечественной войне.

В боях также принимали участие войны из Советской Киргизии.

Таких дат, на самом дел, еще много. Ведь Победа в Великой Отечественной войне – общая победа народов СССР, в том числе для народов Кыргызстана и России.

Звания Героя Советского Союза были удостоены 28 воинов Панфиловской дивизии. Среди них воины из Киргизии: Дуйшенкул Шопоков, Николай Ананьев, Григорий Конкин, Григорий Шемякин, Иван Москаленко.

Артиллерист-наводчик Даир Асанов из Киргизской ССР принимал участие в боях за оборону Сталинграда. В январе 1943 года он метким огнем уничтожил сначала танк, затем минометную батарею и роту врага. 23 марта он и его товарищи вели бой за село Пятницкое близ Харькова. 8 вражеских танков, за которыми цепью шли автоматчики, атаковали орудийный расчет Д.Асанова. В бою сержант подбил 3 танка, остальные развернулись назад. В течение получаса враги беспрерывно бомбили и обстреливали из артиллерийских орудий позицию Д.Асанова. Затем предприняли новую атаку. В этом бою, длившемся четыре часа, Д.Асанов уничтожил 8 танков, 6 бронемашин и 40 фашистов. За этот подвиг он был удостоен звания Героя Советского Союза.

В целом свыше 150 тысяч выходцев Киргизской ССР по итогам ВОВ были награждены различными орденами и медалями. 73 солдата были удостоены звания Героя Советского Союза. Тридцать четыре солдата получили все три степени Ордена Славы.

Современные поколения кыргызстанцев и россиян должны чтить память своих героических предков и передавать потомкам правду о традициях братской дружбы советского народа не для политических игр, а как дань предкам и урок, как наши народы могут не только жить вместе, но и держаться друг за друга в сложные времена.

Но не только участие в сражениях связывают Россия и Кыргызстан исторической общностью. В нашей истории есть и другие события, которые позволяет народам двух стран сохранять культурную близость, понимать традиции и обычаи друг друга, называть друг друга "братскими народами".

В время ВОВ Киргизия приняла несколько высших учебных заведений, среди которых был Ростовский государственный университет. Город Каракол приютил часть профессорско-преподавательского состава и студентов Ленинградского судостроительного института − знаменитой "Корабелки".

В Киргизию эвакуировали и культурные учреждения. Осенью 1941 года во Фрунзе собрали артистов Государственного симфонического оркестра СССР, Московского театра миниатюр, Одесского театра революции. Более 600 человек разместили в концертном отделе филармонии.

Конечно же это повлияло на культурные, образовательные сферы Советской Киргизии и, после, суверенного Кыргызстана.

Любопытный факт, о котором вообще мало, кто знает. По инициативе женсовета города Токмок Киргизской ССР в 1945 году на строительство самолета "Боевая подруга" было собрано 95 тысяч рублей. В том числе за счет пожертвований населения Киргизии было построено несколько танков "Советская Киргизия", на деньги работников связи самолет "Связист Киргизии", а на средства школьников был построен танк "Пионер Киргизии". И делали это граждане советской Киргизии от чистого сердца, понимая важность поддержки тех, кто защищал большую страну и каждую республику в отдельности от "коричневой чумы".

"Мстите за русского и украинца, за литовца и эстонца, за белоруса и молдаванина, за разграбленный дом твоей Родины. Громи дзоты фашистов, чтобы уцелели юрты и клубы твоих гор, смети все фашистские укрепления, чтобы уцелело твое жилище. Помни, сын Киргизстана, отвоеванные тобой города Волги и Кавказа, города Центральной России сохранят в долинах Иссык-Куля, Сон-Куля, Аксая, Таласа и Алая киргизский язык и киргизскую культуру, жизнь твоих стариков-родителей, жизнь твоих сестер, жизнь твоих нежно любимых детей. Поэтому неумолимо уничтожай немца, клади его в снег под Сталинградом и Ржевом, топчи его под Моздоком, бросай эту падаль в Черное море…", – с таким призывом в январе 1943 года в советских газетах было опубликовано письмо к воинам-киргизам. Под ним подписались более 700 тысяч жителей республики.

Сегодня, когда нашему суверенному государству, нашей молодежи навязывается "новая", переписанная история, представляются "свидетельства" того, что между народами России и Киргизии было "все не так однозначно", важно помнить – да, в любой, абсолютно в любой истории отношений народов, стран есть и белые, и темные страницы. Нужно помнить и те, и другие. Но в первую очередь понимать и продвигать, передавать своим потомкам то, что нас объединяет, а не разъединяет…

Вечная память нашим героям!





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