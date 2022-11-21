Ташиев: В течение недели в Бишкек прибудет делегация из Таджикистана

По его словам, стороны пришли к компромиссу.
О ходе переговоров с Таджикистаном по границе рассказал в интервью телеканалу "Регион" глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.
По его словам, стороны пришли к компромиссу.
"Прошло три-четыре дня, как я ездил в Душанбе с комиссией. Мы начали находить точки соприкосновения с таджикской стороной. Если раньше мы могли только конфликтовать, то теперь стали немного ладить. Мы приходим к компромиссу, указывая друг другу моменты, которые необходимо решить", - сказал Ташиев.
Он также сообщил, что примерно в течение недели в Бишкек прибудет большая делегация из Таджикистана.
"В настоящее время протоколы подписаны, и если стороны достигнут государственных договоренностей, то они будут внесены в парламент и детально обсуждены", - добавил он.
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