Казахстан увеличил импорт мороженого из Кыргызстана в 3,6 раза

Казахстан увеличил импорт мороженого из Кыргызстана в 3,6 раза.

Такие данные приводит Бюро нацстатистики Агентства по стратегическому планированию и реформированию РК. По его информации, в 2022 году казахстанские импортеры закупают больше мороженого у Кыргызстана.

За период с января по сентябрь текущего года казахстанцы продали в КР товаров на $519,9 миллиона. Если сравнить показатель торговли этого года с прошлогодним, то рост составляет 7,7 процента.

Казахстанские экспортеры везут в Кыргызстан сладкие напитки, смартфоны, табак, мясо птицы и макароны. Продажи этих товаров выросли в 2,3 раза.

Из Кыргызстана в соседнюю республику везут молочные продукты (+23,9 процента), мороженое (рост составил в 3,6 раза) и прутки из железа (рост в 3,5 раза).

При этом сократились закупки из КР хлебобулочных изделий и руды.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/251163/