Число поступивших в суд ЕАЭС заявлений с 2015 года увеличилось в два раза.
Об этом на конференции «Обеспечение эффективности доступа к правосудию в ЕАЭС» сообщила его председатель Эрна Айриян.
По ее данным, по состоянию на 16 ноября 2022 года судом рассмотрено три дела по заявлениям государств — членов союза. Среди заявителей по делам о разъяснении центр судебного представительства при Министерстве юстиции Кыргызстана, Минюст Казахстана и Министерство экономики и коммерции Кыргызстана.
Эрна Айриян пояснила, что предоставленные консультативные заключения относятся к таким сферам права, как трудовые отношения в органах ЕАЭС, трудовая миграция, косвенные налоги.
Основанием для обращения в суд за 10,5 месяца этого года были вопросы, возникшие в различных сферах международных правоотношений, меры защиты внутреннего рынка, техническое регулирование, косвенные налоги, общие принципы и правила конкуренции, государственные закупки, трудовая миграция, трудовые отношения в органах союза.
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