Число поступивших в суд ЕАЭС заявлений с 2015 года увеличилось в два раза

Число поступивших в суд ЕАЭС заявлений с 2015 года увеличилось в два раза.

Об этом на конференции «Обеспечение эффективности доступа к правосудию в ЕАЭС» сообщила его председатель Эрна Айриян.

По ее данным, по состоянию на 16 ноября 2022 года судом рассмотрено три дела по заявлениям государств — членов союза. Среди заявителей по делам о разъяснении центр судебного представительства при Министерстве юстиции Кыргызстана, Минюст Казахстана и Министерство экономики и коммерции Кыргызстана.

Эрна Айриян пояснила, что предоставленные консультативные заключения относятся к таким сферам права, как трудовые отношения в органах ЕАЭС, трудовая миграция, косвенные налоги.

Основанием для обращения в суд за 10,5 месяца этого года были вопросы, возникшие в различных сферах международных правоотношений, меры защиты внутреннего рынка, техническое регулирование, косвенные налоги, общие принципы и правила конкуренции, государственные закупки, трудовая миграция, трудовые отношения в органах союза.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/251164/