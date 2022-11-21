ГКНБ КР: Задержан руководитель ЦОВП по Токтогульскому району

Бишкек, "Саясат.kg". Ведется следствие.

ГКНБ КР в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий вскрыта коррупционная схема в Центре общеврачебной практики по Токтогульскому району, в результате которой государству причинен материальный ущерб более 1 млн.сомов.

Установлено, что руководитель ЦОВП по Токтогульскому району «Ж.А.» злоупотребляя должностными полномочиями и в целях извлечения личной выгоды подписал акты выполненных работ подрядной организации, которая фактически не исполнила условия договора.

Материалы по данному факту зарегистрированы АИС ЕРП по признакам преступления, предусмотренного ст. 337 ч.2 (злоупотребление должностным положением, совершенное с целью извлечения выгод и преимуществ для себя либо для других лиц или из иной личной заинтересованности) УК Кыргызской Республики. «Ж.А.» водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие.