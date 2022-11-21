 ГКНБ КР: В отношении пребывания К.Асанбека в зоне пограничного контроля

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия.
16 ноября сего года Управлением ГКНБ КР по Иссык-Кульской области, в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий, по борьбе с организованной преступностью, при возвращении из охотничьего угодья «Булат-М», расположенного вблизи кыргызско-китайской границы (Джети-Огузский район), на пограничном пункте «Карасай» были задержаны т.н. «вор в законе» К.Асанбек и его приближенные лица в количестве 10 человек.
В ходе проверки установлено, что последние на пограничной территории находились без соответствующих разрешений государственных органов КР. В этой связи, в соответствии с законодательством КР, в отношении К.Асанбека и его приближенных составлены соответствующие протокола об административном задержании, также в результате досмотра были обнаружены 8 единиц огнестрельного оружия (4 карабина «Сайга» и 4 пистолета марки «ПМ» и «Глок»).
Таким образом, в действиях К.Асанбека и его приближенных лиц, усматриваются признаки правонарушения, предусмотренные ст. 429 Кодекса о правонарушениях (нарушение режима государственной границы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска через Государственную границу КР).
В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия.
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