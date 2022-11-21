В Бишкеке могут объединить школы для их разгрузки

В Бишкеке могут объединить школы для их разгрузки.

Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам сообщила начальник управления образования мэрии города Айнура Арстанбекова.

Она отметила, что после строительства новых учебных заведений и пристроек к существующим идет спад переуплотненности.

«Провели мониторинг. Из школ, в которых учится по 3,5 тысячи учеников, по 500-600 учащихся переводим в другие. Кто в жилмассивах живет, где не было учебных заведений и дети ездили в другие, пишут заявки», — сказала Айнура Арстанбекова.

Еще один вариант разгрузки так называемых статусных школ — объединение их с другими. «Как пилотный проект рассматриваем школы № 12 и 53. Есть юридические моменты, сейчас изучаем. Может, объединить или сделать филиалы — формат еще надо смотреть», — дополнила начальник управления образования.

Она подчеркнула, что такие пилотные проекты хотят реализовать в каждом районе.



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