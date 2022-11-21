В Бишкеке могут объединить школы для их разгрузки.
Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам сообщила начальник управления образования мэрии города Айнура Арстанбекова.
Она отметила, что после строительства новых учебных заведений и пристроек к существующим идет спад переуплотненности.
«Провели мониторинг. Из школ, в которых учится по 3,5 тысячи учеников, по 500-600 учащихся переводим в другие. Кто в жилмассивах живет, где не было учебных заведений и дети ездили в другие, пишут заявки», — сказала Айнура Арстанбекова.
Еще один вариант разгрузки так называемых статусных школ — объединение их с другими. «Как пилотный проект рассматриваем школы № 12 и 53. Есть юридические моменты, сейчас изучаем. Может, объединить или сделать филиалы — формат еще надо смотреть», — дополнила начальник управления образования.
Она подчеркнула, что такие пилотные проекты хотят реализовать в каждом районе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/251044/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!