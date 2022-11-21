Уйти после девятого класса теперь нельзя. Какой выбор у школьника.kg

С 1 сентября 2022 года среднее общее образование стало обязательным для всех граждан Кыргызстана.

Как смотрят на это родители учащихся и готова ли сама образовательная система?

Чтобы не остались без хлеба

Окончив девятый класс, Марина решила отучиться в профлицее на парикмахера. «Особого интереса учиться дальше в школе у меня не было, но профессия была необходима. После прохождения практики осталась работать. У меня уже появились первые постоянные клиенты, я покрываю свои расходы сама и могу немного помочь родителям», — рассказала девушка.

Многие подростки, получив свидетельство об основном общем образовании (пятый-девятый классы), прекращают учебу и пополняют ряды малограмотных безработных.

В 2018-м этой проблемой озадачился депутат парламента Мирлан Жеенчороев, инициировав поправки в Закон «Об образовании».

Тогда сообщалось, что ежегодно в среднем девять классов оканчивают 98 тысяч школьников. Большая часть из них продолжает обучение либо в старших классах, либо поступает в учебные заведения начального или среднего профобразования. Однако до 15 тысяч выпускников девятых классов ничем не занимаются. Они оказываются совершенно не подготовленными к самостоятельной жизни и без определенного рода деятельности.

Отсутствие образования у части молодежи имеет негативные социально-экономические последствия. Эти граждане не могут трудоустроиться; на рынке труда возникает дефицит профкадров; растет количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Если подросток не занят учебой, работой, спортом и другими полезными делами, а также остался без присмотра со стороны старших, он знакомится с уличной жизнью и преступной средой.

После того как поправки в закон приняли, среднее общее образование стало обязательным.

Если девятиклассник не хочет продолжать обучение в школе, то он обязан обучиться по программам начального или среднего профессионального образования.

Не все еще знают

Мать восьмиклассницы Айнура случайно узнала о нововведениях из беседы со знакомой.

«Я удивлена и считаю эту норму ненужной. Что, если молодой человек просто не хочет учиться дальше? Может, он живет в регионе, работает на ферме, хочет заняться сельским хозяйством или каким-то бизнесом, пойти работать, помогать семье. Это же настолько индивидуальный выбор. Многих детей просто тянут в школе до девятого класса, чтобы они получили хоть какие-то документы об образовании. Если у человека нет никаких способностей и желания учиться, то эти два года он просто будет просиживать штаны. Лишняя нагрузка на бюджет», — считает бишкекчанка.

«Школы и так переполнены. Они готовы принять тех, кто, возможно, ушел бы после девятого класса? Где они возьмут дополнительные учебники, классы, найдут учителей? Тем более с учетом планируемого перехода на 12-летнее обучение. И достаточно ли возможностей у системы профобразования принять учеников, которые не захотят оставаться в школе?» — задалась вопросами Айнура.

Она уверена: если человек не хочет получать знания, его не заставишь никакими законами.

Как будут исполнять закон?

По словам ведущего специалиста управления политики школьного образования и книгоиздания Министерства образования и науки Кылым Сыдыкназаровой, это ответственность в первую очередь самих родителей. Но школы и учителя тоже будут вовлечены в процесс, как и местные органы власти, и комиссии по делам детей.

«Будем отслеживать, где учится каждый школьник. Например, в школе № 1 девятый класс окончили 20 человек, десять из них поступили в колледж, пятеро — в профлицей, трое перешли в десятый класс, остальные сидят дома. Почему? Они же обязаны отучиться. Над этим будут работать учителя, а родители нести ответственность согласно законодательству», — сказала она в беседе с 24.kg.

Религиозные школы, медресе не выдают документ государственного образца. А значит, учащиеся там должны идти в любое другое образовательное учреждение, чтобы получить документы гособразца.

Кылым Сыдыкназарова отметила: некоторые родители могут заявить, что их дети работают. В таком случае эти молодые люди должны посещать заочную или вечернюю школу. Такая возможность тоже есть.

При этом представитель Минобразования не ответила на вопросы, просчитана ли дополнительная нагрузка на систему образования, хватит ли ресурсов.

«Конечно, хватит, — уверена она. — Разницы нет. Это, наоборот, хорошо, что дети получат среднее общее образование, и мы будем знать, где они находятся. Главный минус девятилетки — это не полное образование, дети еще несовершеннолетние. Некоторые родители отправляют детей после девятого класса и в Сирию, и в Турцию. Отслеживания дальнейшей их судьбы не было. А после 11-го класса дети уже более взрослые, зрелые, имеют больше возможностей в жизни».

Лицеи ждут

В системе начального профобразования насчитывается 100 учебных заведений: 93 профессиональных лицея, 6 училищ при Службе исполнения наказаний и 1 колледж, который готовит мастеров.

«В Бишкеке проектная мощность лицеев используется примерно на 90 процентов. А в регионах можем без проблем принять новых учеников. Для этого есть помещения и возможности. Единственное, требуется дополнительное финансирование. Но этот вопрос уже к государству. Ведь если увеличится число учащихся, то, соответственно, должно увеличиться число преподавателей, предметных мастеров», — сказала начальник управления начального профобразования МОиН Гульнура Мамырова.

В 2022-м план приема закрыли на 91 процент, в лицеи приняли 16,8 тысячи человек.

Срок учебы в профлицеях сократили почти на год. Раньше обучение шло 2 года 10 месяцев, сейчас учащиеся, которые приходят после девятого класса, оканчивают программу 10-11-х классов и параллельно получают специальность.

«За последние пять лет число поступающих в учебные заведения начального профобразования увеличилось на 10 процентов. Наши профессии востребованы. Много тех, кто уезжает потом в Европу, наш диплом там признается. Это очень хорошо, — подчеркнула начальник управления. — У нашей системы есть социальный и финансовый аспекты. Большинство учащихся из малообеспеченных семей, сироты, с проблемами здоровья. Если мы их обучим и выведем на рынок труда, то они будут зарабатывать и платить налоги, а не останутся где-то на улице. Таким образом мы вкладываем в будущее. Даже если эти молодые люди едут потом в трудовую миграцию, то уже с какими-то навыками».



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/250982/