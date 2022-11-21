МВД: Практически во всех подразделениях выплачены надбавки к зарплате за октябрь

Практически во всех подразделениях выплачены надбавки к зарплате за октябрь, сообщает пресс-служба МВД КР.

По ее данным, президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ «О совершенствовании системы оплаты денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов КР».

Согласно Указу, в целях улучшения материального благосостояния военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов и обеспечения надлежащих условий для выполнения служебных обязанностей, с 1 октября 2022 года повышается надбавка за службу до 80% годового фонда заработной платы.

В соответствии с постановлением кабинета министров КР издан приказ МВД, согласно которому ежемесячная надбавка надбавка к заработной плате сотрудников органов внутренних дел будет составлять 20 тыс. сомов. Дополнительно к этому, в целях материального стимулирования сотрудников органов внутренних дел, несущих службу в особых условиях, будет выплачиваться ежемесячная надбавка сотрудникам ряда подразделений УВД Баткенской области. Размер ежемесячной надбавки к заработной плате сотрудников милиции и военнослужащих Внутренних войск, проходящих службу на территории Баткенского, Лейлекского районов и городов Баткен, Сулюкту, составляет 30 тыс. сомов.

Надбавка будет выплачиваться до полного завершения процесса делимитации и демаркации кыргызско-таджикского участка государственной границы.

На сегодняшнее время практически во всех подразделениях МВД выплачены надбавки к заработной плате за октябрь месяц. Сотрудники некоторых подразделений получат надбавку к зарплате чуть позже.

Служба охраны МВД как самостоятельное структурное подразделение содержится на принципах самоокупаемости, самофинансирования и за счет специальных (внебюджетных) средств, поступающих по договорам от собственников. В настоящее время Службой охраны МВД осуществляются работы по перезаключению договоров за предоставление услуг охраны. После завершения мероприятий сотрудникам данного подразделения будет осуществлен перерасчет с 1 октября в полном объеме.



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