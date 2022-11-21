В Кыргызстане детсады, школы и армию планируют снабжать органической продукцией

Детские сады и школы в Кыргызстане планируется снабжать органической продукцией.

Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил директор Департамента органического сельского хозяйства Сагынбек Турсуналиев.

Он отметил, что соглашение с образовательными учреждениями станет возможно заключить после принятия нового закона об органической продукции.

«Как только пройдет закон, мы планируем предложить школам и садикам обеспечивать их поставкой органической продукцией. Если объемы позволят, то предложим и армии. Это станет вкладом в здоровое развитие наших детей. Наверное, это у нас осталось в крови, отдавать все лучшее гостям, а самим есть оставшееся. Мы хотим уйти от этой философии по примеру развитых стран. Мы сначала будем обеспечивать органикой себя, а оставшееся выводить на экспорт», — отметил Турсуналиев.

Также он рассказал о планах сотрудничества с пансионатами и центрами отдыха на Иссык-Куле, которым тоже будет предложено соглашение о поставках экологически чистой продукции для привлечения большего числа туристов.

«На сегодня в сельском хозяйстве используется много пестицидов, ядохимикатов и антибиотиков, что негативно влияет на здоровье человека. Поэтому органика является мировым брендом, и в развитых странах, а минимизация вредных средств в производстве сейчас в тренде. В Кыргызстане использование вредных средств напорядок снизилось, и у нас есть большой потенциал», — добавил заместитель директора Департамента органического сельского хозяйства Уран Чекирбаев.

Вместе с тем, как он подчеркнул, в Кыргызстане наблюдается рост импорта продукции с пестицидами. Это происходит из-за того, что действующий закон не предусматривает механизмы и порядки проверки импорта продукции, поскольку содержит всего 4 статьи. Новый документ включает 34 статьи, которые охватывает все аспекты, в частности импорт, экспорт и сертификацию органических продуктов.



Кабар