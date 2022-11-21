В Нарыне незаконно вырубили 23 дерева. Ущерб составил почти 140 тыс. сомов 

По указанному экологическому преступлению на месте был составлен акт.
Накануне на территории средней школы им. Казалы Абирова в селе Кенеш Нарынского района выявлены факты незаконной вырубки деревьев в количестве 23 штук (12 тополей, 2 березы и 9 вязов). Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.
По указанному экологическому преступлению на месте был составлен акт. Общая сумма ущерба оценена в 139 тыс. 214 сомов.
Собранные материалы переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер в рамках действующего законодательства.
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