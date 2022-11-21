Инвесторы: Курсан Асанов нанес ущерб международному имиджу КР

Главное следственное управление МВД КР и ГКНБ возбудили уголовное дело в отношении них.

Ранее наше издание сообщало, что турецкие инвесторы обратились к президенту Садыру Жапарову и председателю государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиеву с жалобой на экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Сегодня мы публикуем само обращение граждан Турции:

"Мы, бизнесмены Турецкой Республики, благодарны за ваши усилия и вклад в укрепление между нашими странами. Хотели бы обратить ваше внимание на незаконную ситуацию, в которую мы попали в Кыргызстане.

В 2017 году тогдашний заместитель министра внутренних дел Кыргызстана Курсан Асанов поручился за свою супругу Кульнару Усонканову, с которой мы заключили соглашение об открытии золотоперерабатывающего предприятия. На эти цели мы собрали 15 миллионов долларов. Семейная пара использовала эти средства для других целей и в итоге обманула нас. С тех пор, даже спустя несколько лет, нам не дали обещанную продукцию и не вернули финансовые средства.

Это негативное событие для турецких инвесторов в Кыргызстане широко известно бизнес-сообществу нашей страны. Действия таких чиновников, как Курсан Асанов, наносят большой ущерб международному имиджу Кыргызстана.

Главное следственное управление МВД КР и ГКНБ возбудили уголовное дело в отношении них.

Обращаемся к вам с твердой уверенностью, что вы поможете восстановить справедливость в соответствии с законом, вернуть наши средства и урегулировать деловые отношения между Кыргызстаном и Турцией", - говорится в обращении.

Письмо подписали турецкие бизнесмены Исмаил Тюрк, Хакан Темель, Мехмет Кох, Осман Язижи и Мустафа Башкурт.



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