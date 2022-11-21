По ночам не гулять, денег не носить. Иностранным студентам прочитали лекцию

Сотрудники МВД провели очередные профилактические мероприятия среди иностранных студентов, обучающихся в вузах Кыргызстана.

Они напомнили гостям о правилах безопасности, а также об ответственности за нарушение законов.

По данным МВД, одна из первых лекций иностранным студентам прочитана в Международной высшей школе медицины. Тема — предупреждение преступлений и правонарушений, совершаемых в отношении иностранцев на территории республики.

«Сотрудники милиции также рассказали о мерах безопасности и призвали иностранных студентов не ходить бесцельно на улице в ночное время суток и не держать при себе крупную сумму денег. Подобные профилактические мероприятия будут проведены и в других высших учебных заведениях», — проинформировали в ведомстве.

Ранее лекцию прочитали иностранным студентам Кыргызской государственной медицинской академии имени Исы Ахунбаева.

Напомним, 10 ноября в Бишкеке между иностранными студентами, гражданами Пакистана, произошла массовая драка. Участников конфликта задержала милиция.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/250910/