Дело офицеров Нацгвардии, подозреваемых в изнасиловании девушки, прекратили

Уточняется, что такое решение принял суд.
Уголовное дело в отношении офицеров Национальной гвардии, подозреваемых в изнасиловании девушки, прекращено. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах.
Уточняется, что такое решение принял суд.
«По некоторым данным, Военная прокуратура Бишкекского гарнизона направила уголовное дело в суд. Однако во время разбирательства в суде девушка написала отказ от претензий. В связи с этим суд прекратил дело. Офицеры Нацгвардии были выпущены из-под стражи», — сообщили редакции.
Напомним, в сентябре с заявлением в милицию обратилась девушка. Она просила принять меры в отношении двух мужчин, которые якобы изнасиловали ее. Подозреваемыми оказались военнослужащие. Милиция зарегистрировала факт и передала материалы в Военную прокуратуру.
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