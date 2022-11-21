Дело офицеров Нацгвардии, подозреваемых в изнасиловании девушки, прекратили

Уточняется, что такое решение принял суд.



Уголовное дело в отношении офицеров Национальной гвардии, подозреваемых в изнасиловании девушки, прекращено. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что такое решение принял суд.

«По некоторым данным, Военная прокуратура Бишкекского гарнизона направила уголовное дело в суд. Однако во время разбирательства в суде девушка написала отказ от претензий. В связи с этим суд прекратил дело. Офицеры Нацгвардии были выпущены из-под стражи», — сообщили редакции.

Напомним, в сентябре с заявлением в милицию обратилась девушка. Она просила принять меры в отношении двух мужчин, которые якобы изнасиловали ее. Подозреваемыми оказались военнослужащие. Милиция зарегистрировала факт и передала материалы в Военную прокуратуру.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/251011/