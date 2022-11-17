Глава НИСИ КР: Соглашение с Узбекистаном по Кемпир-Абаду взаимовыгодное

Такого рода договоренности достигаются благодаря исключительно политической воли высшего руководства обоих государств.

На заседании Жогорку Кенеша сегодня депутаты обсуждают законопроекты «О ратификации Договора между Кыргызстаном и Узбекистаном об отдельных участках кыргызско-узбекской Государственной границы и «О ратификации Соглашения между кабинетом министров КР и правительством РУз о совместном управлении водными ресурсами Кемпирабадского (Андижанского) водохранилища». В работе заседания участие принимает президент Садыр Жапаров.

Сегодня решаются вопросы границ между Кыргызстаном и Узбекистаном, которые не решались на протяжении 30 лет. Такое мнение выразил руководитель Национального института стратегических исследований (НИСИ) КР Канатбек Азис.

По его словам, такого рода договоренности достигаются благодаря исключительно политической воли высшего руководства обоих государств.

«Политическая воля нашего президента и президента Узбекистана позволили решить вопросы границ между нашими странами, которые никак не решались до этого. Международная практика показывает, что путем договоренностей вопросы границ всегда решаются на взаимовыгодных условиях. Когда стороны идут на взаимные уступки и договоренности, никогда вопрос не может решиться в пользу только одной стороны. В свою очередь, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов сказал, что впервые за 5 лет стороны пришли к взаимопониманию»,- сказал он.

Далее Канатбек Азис отметил, что Кемпирабадским водохранилищем Кыргызстан до этого не пользовался.

«Проект нового соглашения позволяет управлять водохранилищем на равных условиях. Это говорит о том, что наши страны пришли к пониманию в водных вопросах. Если проект соглашения будет ратифицирован и принят – это будет означать, что впредь между Кыргызстаном и Узбекистаном не будет никаких спорных вопросов по границе», - заключил он.



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