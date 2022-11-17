Жогорку Кенеш одобрил законопроект об отдельных участках кыргызско-узбекской границы

Депутаты проголосовали сразу в трех чтениях. «За» проголосовали 64 депутата, 19 депутатов «против».
Жогорку Кенеш одобрил законопроект «О ратификации Договора между Кыргызстаном и Узбекистаном об отдельных участках кыргызско-узбекской Государственной границы.
Депутаты проголосовали сразу в трех чтениях. «За» проголосовали 64 депутата, 19 депутатов «против».
Информацию о законопроекте представил заместитель председателя кабинета министров - председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчибек Ташиев.
По результатам двусторонних переговоров достигнута договоренность описать в пользу Кыргызстана следующие участки в 19 699 га земли – это Гавасай площадью 12 849 га, Кок-Серек - 105 га, Баястан - 212 га, Унгар-Тоо - 35 га, Кара-Белес - 25 га, Ак-Таш-100 га, часть канала Шарихан-Сай в 19,5 га. Республика Узбекистан передает 1000 га земель для Узгенского района Ошской области (500 га) и Сузакского района Джалал-Абадской области (500 га) Кыргызской Республики. «Орто-Токойское водохранилище полностью остается у Кыргызстана», - отметил Камчибек Ташиев.
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