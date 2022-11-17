Президент: Участку Торт-Кочо на кыргызско-таджикской границе планируется дать статус нейтральной территории

Это будет нейтральной территорией.

Участку Торт-Кочо на кыргызско-таджикской госгранице планируется дать статус нейтральной территории. Об этом сообщил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на заседании Жогорку Кенеша.

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты обсуждают законопроекты «О ратификации Договора между Кыргызстаном и Узбекистаном об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы» и «О ратификации Соглашения между кабинетом министров КР и правительством РУз о совместном управлении водными ресурсами Кемпирабадского (Андижанского) водохранилища».

По словам президента, таджикская сторона все время демонстрирует протокол по данной местности, подписанный депутатом Адаханом Мадумаровым в его бытность секретарем Совбеза.

«Хотя вы и говорите, что подписанный протокол по участку Торт-Кочо незаконен, но таджикская сторона все время на него опирается», - заявил президент, обращаясь к Мадумарову.

Глава государства отметил, что в прошлый раз в Астане в ходе трехсторонней встречи они вновь показали его и сказали, что «якобы вот так мы подписываем и не соблюдаем договоренности».

«Состоялся ряд переговоров, также накануне замглавы кабмина - глава ГКНБ Камчыбек Ташиев принимал участие в заседании правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы. Мы договариваемся, чтобы этому участку дали статус-кво. Мы получили их согласие. Территория ни нам, ни им не будет принадлежать. Если только не передумают. Это будет нейтральной территорией. Мы свободно проезжаем в Лейлек, а они в Ходжалы и Ворух», - сказал он.

Садыр Жапаров сообщил, что из этой зоны Таджикистан переселит жителей порядка 20 домов, а Кыргызстан — 3-4-х. «Вот такая работа проводится. Не нужно обвинять друг друга. Не нужно оценивать, грамотный ты или неграмотный. Мы видим, какие дела принимали «грамотные». Сейчас мы, «неграмотные», возвращаем земли, которые отдали «грамотные»», - сказал президент, отвечая Адахану Мадумарову, который ранее назвал главу Минюста Аяза Баетова неграмотным.



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