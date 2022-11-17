Какие специальности сегодня выбирает молодежь Кыргызстана?

На сегодня большинство студентов спузов и вузов получают образование по специальностям «образование», «здравоохранение» и «экономика».
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.
Всего в Кыргызстане насчитывается 32 тыс. 794 учащихся профессиональных лицеев, 92 тыс. 870 студентов средних профессиональных учебных заведений и 213 тыс. 394 студента высших учебных заведений.
Из них педагогическое образование получают 78 тыс. 753 учащихся, на медиков обучаются 58 тыс. 830 студентов, и 41 тыс. 273 познают экономику. Компьютерные технологии изучают 26 тыс. 399 студентов, на юристов обучаются 24 тыс. 612 студентов, и 21 тыс. 150 учатся по гуманитарным направлениям.
Меньше всего студентов по инженерно-техническим направлениям. Число будущих энергетиков составляет 8 тыс. 401 человек, а физико-математические науки изучают всего 623 студента. Военное образование получают 269 студентов.
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