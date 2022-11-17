"Тему Кемпир-Абада "качает" группа политиканов для набора политочков"

Он отметил, что соглашение по водохранилищу однозначно будет подписано.
Вопрос Кемпир-Абада "качает" часть активных политиканов, которые готовы делать это с любой резонансной темой. Таким образом, они пытаются набрать себе политические очки у народа. Но прийти к консенсусу по границам без уступок нельзя. Об этом VB.KG сообщил политолог Денис Бердаков.
Он отметил, что соглашение по водохранилищу однозначно будет подписано.
"Сделать это нужно было давно. Страна, у которой нет четких границ и много спорных территорий – бомба замедленного действия. Откладывать приграничные вопросы в долгий ящик еще на несколько лет, как показывает мировая практика, нельзя - становится только хуже. Все мы увидели такой пример с Таджикистаном. Сейчас же с Узбекистаном есть исторические условия, когда имеется диалог и желание властей как КР, так и РУ развивать Центральную Азию и решать проблемы. Поэтому, эта граница и это соглашение нужно, в первую очередь, нам", - подчеркнул Бердаков.
Напомним, сегодня ЖК рассматривает вопрос соглашения по границам с РУ. В парламенте присутствуют президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиева.
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