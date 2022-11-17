Тимур Саралаев: Соглашение по границам - вопрос стабильности будущего

Соглашение между Кыргызстаном и Узбекистаном по границам - это прежде всего вопрос стабильности нашего будущего.

Поэтому в этом ключе его надо рассматривать, считает общественный деятель Тимур Саралаев.

Но, по его мнению, которым он поделился с vb.kg, подавляющее большинство наших граждан в этом вопросе не разбираются и подвержены манипуляциями, так как читают информацию в соцсетях и относятся к ней поверхностно. Соответственно с учетом каких-то личных симпатий или антипатий относятся к этим вопросам субъективно.

"Это самая протяженная граница и этот вопрос не решился за несколько дней, он решался очень долгое время. На данном этапе, исходя из того соглашения, которое будут рассматривать, считаю, что на этот момент, когда необходимо доверится руководству страны, потому что оно несет ответственность. А примут или не примут это соглашение - это уже другой вопрос", - сказал Тимур Саралаев.





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