По факту раньше мы не могли использовать водные ресурсы Кемпир-Абадского водохранилища, но теперь ситуация меняется в нашу пользу.
Таким мнением с редакцией vb.kg поделился глава ОФ "Тилекмат аке" Тилек Усупов.
По его данным, на сегодняшний день вопрос по Кемпир-Абаду решается.
Выгодно ли для Кыргызстана соглашение по границе с Узбекистаном?
"Я думаю, что президент Садыр Жапаров вместе с главой ГКНБ Камчыбеком Кыдыршаевичем знают, что делают. Потому что вся ответственность будет лежать на них. Я думаю, они взвешенно подходят к этому вопросу. Хотелось бы, чтобы решились вопросы по границам на территории Кыргызстана, чтобы мы занимались своими внутренними и внешними вопросами.
Камчыбек Кыдыршаевич привел доводы, что Кыргызстан и Узбекистан будут совместно пользоваться водохранилищем. Я думаю, он смог максимально договориться так, чтобы это было более выгодно кыргызской стороне, но, при этом, не ущемляя прав узбекской стороны. Поэтому, я думаю, им виднее как правильно решить этот вопрос.
По факту мы не могли раньше использовать водные ресурсы водохранилища. Потому что де-факто оно полностью контролировалось узбекской стороной. Если все будет четко прописано в межгосударственных договорах о водопользовании и следующее руководство двух стран не будет ничего менять, то считаю это приемлемым вариантом", - заявил Усупов.
Практически, аналогичное мнение высказал в соцсети и гражданский активист Эсен Шишкараев.
Выгодно ли для Кыргызстана соглашение по границе с Узбекистаном?
"Судьбоносное решение сегодня должны принять в Жогорку Кенеше КР относительно государственной границы с Республикой Узбекистан.
В целом, вопрос границ всегда сложный, но по мне, думаю, нам следует принять взвешенное и трезвое решение, без эмоций.
Договор думаю выгоден для нас, начнём с того что мы впервые получаем доступ управления к плотине Кемпирабадского (Андижанского) водохранилища, к тому же горизонт водной глади устанавливается на отметке в 900 м, а ранее рабочий горизонт был на отметке 908 м. Да и по перечню переходящих под юрисдикцию Кыргызской Республики спорных территорий мы думаю в выигрыше.
Главное мы окончательно решаем вопрос с соседями по делимитации и демаркации государственной границы. А это важно, учитывая текущие события в мире и на южных границах страны", - написал он.
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