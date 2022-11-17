Местности Торт-Кочо на кыргызско-таджикской границе присвоен статус-кво

Глава государства отметил, что был подписан протокол по местности Торт-Кочо.

Сегодня депутаты парламента рассматривают вопрос о соглашении с РУз по отдельным участкам кыргызско-узбекской госграницы и совместном управлении Кемпир-Абадским водохранилищем. На заседании присутствует президент Садыр Жапаров.

Глава государства отметил, что был подписан протокол по местности Торт-Кочо.

«Вы говорите о незаконности, с этими документами в туалет надо ходить. Но ведь та сторона не будет этого делать, она, наоборот, покажет его. Они (таджикская сторона. — Прим. 24.kg) несколько раз показали документы. Недавно и во время трехсторонней встречи в Астане тоже показали документ. Сказали, вот, мол, мы подписали, а обязательств не выполняем. Недавно мы дали нейтральный статус-кво этой местности. Ни ваша, ни наша территория. Мы будем устанавливать в Лейлеке, а вы — в Ходжаи-Ало. В центре будет нейтральная зона. В центре уберут дома, со стороны Таджикистана убирают около 20 домов, с нашей — три-четыре», — сказал Садыр Жапаров.

Глава государства еще раз призвал не обвинять друг друга в неграмотности.

«Мы видим, как грамотные работали», — сказал Садыр Жапаров.

Местность Торт-Кочо находится на кыргызско-таджикской границе. В январе 2022 года там произошла перестрелка между кыргызскими пограничниками и таджикскими военнослужащими.



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